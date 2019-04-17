تطرّق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، خلال الجلسة العامة الّتي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، إلى "وجود قوانين مهمّة في المجلس النيابي، وهي المدخل لمحاربة الفساد".
وطلب من الحكومة أن "تحدّد جدولًا زمنيًّا لتنفيذ هذه القوانين".
كانت هذه تفاصيل خبر موسى طالب الحكومة بتحديد جدول زمني لتنفيذ قوانين مهمة هي المدخل لمحاربة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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