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موسى طالب الحكومة بتحديد جدول زمني لتنفيذ قوانين مهمة هي المدخل لمحاربة الفساد

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تطرّق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​، خلال الجلسة العامة الّتي دعا إليها رئيس ​​المجلس النيابي​​ ​نبيه بري​، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، إلى "وجود قوانين مهمّة في المجلس النيابي، وهي المدخل ل​محاربة الفساد​".

وطلب من ​الحكومة​ أن "تحدّد جدولًا زمنيًّا لتنفيذ هذه القوانين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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