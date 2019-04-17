موسى طالب الحكومة بتحديد جدول زمني لتنفيذ قوانين مهمة هي المدخل لمحاربة الفساد

تطرّق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​، خلال الجلسة العامة الّتي دعا إليها رئيس ​​المجلس النيابي​​ ​نبيه بري​، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، إلى "وجود قوانين مهمّة في المجلس النيابي، وهي المدخل ل​محاربة الفساد​".

وطلب من ​الحكومة​ أن "تحدّد جدولًا زمنيًّا لتنفيذ هذه القوانين".