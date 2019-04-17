اجتماع في وزارة العمل لمتابعة واقع العاملات في الخدمة المنزلية

عقدت لجنة التسيير الوطنية المعنية بتحسين أوضاع العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان اجتماعا في وزارة العمل بناء لتوجيهات وزير العمل كميل ابو سليمان ، برئاسة مدير عام الوزارة جورج ايدا وحضور فريق عمل الوزير ورؤساء المصالح والدوائر المعنية في الوزارة وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام والأمن الداخلي ومنظمة العمل الدولية ونقابة أصحاب مكاتب الاستقدام وجمعية "كاريتاس" وجمعية "كفى" وجمعية "حماية خصوصية العائلة والعاملة في الخدمة المنزلية"، وتم التداول في المواضيع المتعلقة بمتابعة بعض الحالات الطارئة العائدة لعاملات في الخدمة المنزلية وظاهرة الانتحار.
وبحثت اللجنة في خطوات عملية لتحسين ظروف عملهن وحماية حقوقهن ووضع آلية واضحة لذلك مما يساهم في الحد من هذه المشاكل، كما تم الاتفاق على التنسيق الدائم بين كافة الأجهزة المعنية لمتابعة هذه الحالات وإعطائها الأولوية في الملاحقة.
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