أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أن "الشركة المتعهدة انشاء ​جسر جل الديب​ ستقوم بإزالة الحواجز الإسمنتية بين المسلكين على الأوتوستراد، اعتباراً من الساعة 20.30 من تاريخ 18/4/2019 ولحين الانتهاء"، مشيرة الى أن "هذه الأشغالستؤدّي إلى تضييق الطريق امام ​حركة المرور​، بحيث سيتماستخدام مسرب ونصف مسرب من المسلك الشرقي واستخدام نصف مسرب من المسلك الغربي، داعية المواطنين الى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخليوإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

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كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير لإزالة الحواجز على جسر جل الديب من يوم 18/4 حتى الإنتهاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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