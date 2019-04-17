عقيص: للإسراع بتعيين الهيئة الناظمة لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، خلال الجلسة العامة الّتي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، عن تقريري ديوان المحاسبة للعامين 2013 و2014، متسائلًا: "لماذا لا ندعو إلى جلسة لمناقشة التقريرين؟".
ولفت إلى أنّ "هذا الديوان هو الذراع القضائي الّذي يمكّن مجلس النواب من القيام بدوره الرقابي"، داعيًا إلى "الإسراع بتعيين الهيئة الناظمة لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".
وطالب عقيص بـ"تصحيح خطأ في العنوان بمشروع الكهرباء واعتماد كلمة إعادة العمل بدل التمديد"، مشيرًا إلى أنّ "المشروع في نقاش المادة الأولى أعطى صلاحية استثنائية لمجلس الوزراء بدلًا من الهيئة الناظمة، وهذا الأمر خارج الإطار القانوني".
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