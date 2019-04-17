عقيص: للإسراع بتعيين الهيئة الناظمة لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، خلال الجلسة العامة الّتي دعا إليها رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، عن تقريري ​ديوان المحاسبة​ للعامين 2013 و2014، متسائلًا: "لماذا لا ندعو إلى جلسة لمناقشة التقريرين؟".

ولفت إلى أنّ "هذا الديوان هو الذراع القضائي الّذي يمكّن ​مجلس النواب​ من القيام بدوره الرقابي"، داعيًا إلى "الإسراع بتعيين الهيئة الناظمة ل​مكافحة الفساد​ والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

وطالب عقيص بـ"تصحيح خطأ في العنوان بمشروع ​الكهرباء​ واعتماد كلمة إعادة العمل بدل التمديد"، مشيرًا إلى أنّ "المشروع في نقاش المادة الأولى أعطى صلاحية استثنائية ل​مجلس الوزراء​ بدلًا من الهيئة الناظمة، وهذا الأمر خارج الإطار القانوني".