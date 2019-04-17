النشرة: البدء بدرس خطة الكهرباء في جلسة مجلس النواب

افادت مراسلة "​النشرة​" في ​مجلس النواب​ عن البدء بدرس ​خطة الكهرباء​، وقد اثار النائب ​سامي الجميل​ موضوع تعيين الهيئة الناظمة ل​قطاع الكهرباء​. من جهة اخرى اقر المجلس الموافقة على الانضمام الى بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولجي في ​البحر المتوسط​. كما تمت الموافقة على ابرام بروتوكل اتفاق اطاري بين ​لبنان​ و​الاتحاد الاوروبي​ بشأن المبادئ العامة لمشاركة لبنان في برنامج الاتحاد الاوروبي.

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