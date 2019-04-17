الأسمر: البنوك إستفادت من الهندسات المالية وهي يجب أن تساهم في انهاض الدولة

شدد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في كلمة خلال إعتصام في رياض الصلح، رفضا للمساس برواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين، على أن "إجراءات حل الأزمة يجب أن تطرح على البنوك لا على ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخول"، مشيرا الى أن "البنوك إستفادت من الهندسات المالية، وهي بالتالي يجب أن تساهم في انهاض الدولة وليس تحميلها وزر".
وأكد أنه "يجب أن نتجه الى الأملاك البحرية والتهرب الضريبي ووضع سياسة ضريبية عادلة، يجب أن يكون لنا موقف واحد وأن نكون يدا واحدة من اجل الدفاع عن حقوقنا التي نضالنا من اجلها سنين طويلة".
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