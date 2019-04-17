الرئيس عون استقبل وفد جمعية الكشاف الماروني برئاسة انطوان عبود

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​، رئيس ​جمعية الكشاف الماروني​ انطوان عبود مع وفد من أعضاء الهيئة الادارية والمفوضية العامة في جمعية الكشاف الماروني. كما اطلع الرئيس عون من فريق عمل "ستوديو لبنان" على مشروع ثقافي حضاري يعملون على انجازه وهو تحويل مضمون كتاب "يسوع ابن الانسان" للأديب والفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران الى فيلم سينمائي

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