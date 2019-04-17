الصايغ: لرسم الإطار القانوني والدستوري الذي يحمي خطة الكهرباء

دعا عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​فيصل الصايغ​، خلال الجلسة العامة الّتي دعا إليها رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، إلى "رسم الإطار القانوني والدستوري الّذي يحمي ​خطة الكهرباء​. المطلوب حمايتها بالنص القانوني الشفاف".

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