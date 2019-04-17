توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، خلال الجلسة النيابية العامة، إلى أنّه "فُهم من كلامك انّك بحاجة إلى ثلاثة أشهر لإقرار الموازنة، ولكن اتّفقنا على شهرين، فنتمنّى الإسراع بهذا الموضوع".
وأكّد من جهة ثانية، أنّ "النائبة ديما جمالي (الّتي حضرت الجلسة) ستبقى في اللجان النيابية الّتي كانت فيها".
وتُلي مرسوم وزارة الداخلية والبلديات المتعّلق بفوزها في الانتخابات الفرعية في طرابلس".
كانت هذه تفاصيل خبر بري: نتمنى الإسراع بإقرار الموازنة وجمالي ستبقى باللجان التي كانت فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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