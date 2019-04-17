بري: نتمنى الإسراع بإقرار الموازنة وجمالي ستبقى باللجان التي كانت فيها

توجّه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، إلى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، خلال الجلسة النيابية العامة، إلى أنّه "فُهم من كلامك انّك بحاجة إلى ثلاثة أشهر لإقرار ​الموازنة​، ولكن اتّفقنا على شهرين، فنتمنّى الإسراع بهذا الموضوع".

وأكّد من جهة ثانية، أنّ "النائبة ​ديما جمالي​ (الّتي حضرت الجلسة) ستبقى في ​اللجان النيابية​ الّتي كانت فيها".

وتُلي مرسوم ​وزارة الداخلية والبلديات​ المتعّلق بفوزها في ​الانتخابات الفرعية​ في ​طرابلس​".