أوقعت 346 قتيلا بينهم مغربيين.. “بوينغ” تعدل طائرات “737” ماكس

وصفت الوكالة الفدرالية للطيران، وهي الهيئة الناظمة لحركة الملاحة الجوية في الولايات المتحدة، بعض التعديلات المقدمة من “بوينغ” على طرازها “737 ماكس” بأنها “مقبولة.

وكشفت وكالة “فرنس بريس”، أن الشركة المصنعة للطائرات لم ترسل بعد للوكالة مجمل التغييرات المطلوبة، بينها تحديث نظام تعزيز خصائص المناورة الذي يحمله خبراء مسؤولية كارثتين جويتين سجلهما هذا الطراز أخيرا في خلال أربعة أشهر أوقعتا 346 قتيلا في المجموع، بينهما مغربيين في إثيوبيا، وأدتا إلى وقف تسيير هذه الطائرات منذ أكثر من شهر.

ولفت مصدر الوكالة، إلى أن مجلس إدارة الوكالة الفدرالية للطيران استعرض التغييرات الأولى التي أجرتها “بوينغ” وهو يعتبر أنها “مقبولة”.

وتأتي هذه المعلومات في وقت ألغت شركات الطيران الأميركية رحلاتها عبر هذا الطراز لجزء من الصيف، ما يدفع إلى الاعتقاد بأنها لا تتوقع عودة تسيير هذه الطائرات قبل شهر غشت على أقرب تقدير.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “بوينغ” دنيس مولنبرغ الأسبوع الماضي، أنه أجرى أخيرا 96 رحلة تجريبية عبر النسخة المعدلة من طراز “737 ماكس”، كما أن الطيارين شاركوا في أكثر من 159 ساعة من الاختبارات.