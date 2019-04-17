كارتيرون يكشف عن قائمة 20 لاعباً لقمة الرجاء وإتحاد طنجة

قائمة تضم 20 لاعباً، تلك التي كشف عنها باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء الرياضي لمباراة، اليوم الأربعاء، أمام إتحاد طنجة، برسم منافسات مؤجل الأسبوع 22 ، والذي سيقام على أرضية ملعب الأب جيكو.
قائمة الرجاء لمباراة إتحاد طنجة، سجلت عودة الدولي الليبي سند الورفلي، الذي غاب عن المواعيد الكروية الأخيرة بداعي الإصابة، في حين لم يتمكن العميد بدر بانون من تسجيل حضوره بسبب الإصابة.
وفيما يلي القائمة الكاملة لمباراة اليوم:
أنس الزنيتي
محمد بوعميرة
إلياس الحداد
سند الورفلي
محمد الدويك
فابريس نغاه
عمران فيدي
عبد الرحيم الشاكير
زكرياء الوردي
إبراهيما نياسي
أيوب خيري
أيوب ناناح
صلاح الدين باهي
محسن ياجور
أنس جبرون
زكرياء حدراف
محمود بنحليب
هشام إصلاح
معاد المشتنيم
سفيان رحيمي
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