حملة من الأخبار الملفقة تتهم مسلمين بحريق كنيسة “نوتردام” الفرنسية – فيديو وصور

ساعات بعد اندلاع الحريق، الذي نشب، مساء أول أمس الاثنين، في كاتدرائية “نوتردام” الفرنسية، شهدت العديد من مواقع الأنترنيت، وشبكات التواصل الاجتماعي تداول إشاعات، وأخبار كاذبة حول أسبابه.

ووفقا لتقرير مراقبين لـ”فرانس 24″، فإن العديد من الحسابات المزورة، ادعى بعضها التبعية إلى مواقع إعلامية دولية، مثل CNN و BuzzFeed و FoxNews ، نشرت أن الحريق نجم عن “أعمال إرهابية”، فيما لفق آخرون عبارة “الله أكبر” لفيديوهات الحريق.

ويشير التقرير إلى أحد الحسابات في “تويتر”، الذي يدعي أنه تابع إلى شبكة CNN والذي أورد أن الحريق نتج عن “عمل إرهابي”.

كما قام حساب مزيف لموقع BuzzFeed مشاركة معلومات مغلوطة حول حريق كاتدرائية “نوتردام”.

وقامت العديد من الحسابات الناطقة بالإنجليزية على مواقع “فايسبوك”، و”تويتر” بمشاركة مقال لصحيفة The Telegraph تحدثت فيه الصحيفة عن اكتشاف قنينات غاز، ووثائق مكتوبة بالعربية بالقرب من كنيسة “نوتردام”.

والمقال قديم، إذ يعود تاريخه الأصلي إلى شهر شتنبر 2016. وكانت صحيفة The Telegraph قد ذكرت، آنذاك، أنه تم توقيف أربع نساء في الرابع من الشهر ذاته، بعد اكتشاف قنينات غاز، ووثائق بالعربية في سيارة بالقرب من كنيسة “نوتردام”. إذا هذا المقال لا علاقة له بالحريق، الذي شب، أول أمس، في الكنيسة.

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كما تداول بعض المستخدمين فيديوهات على “يوتيوب”، و”تويتر” تظهر فيها أصوات تصرخ “الله أكبر”، وكأنها تحتفل باحتراق الكنيسة.

لكن في الفيديو الأصلي، الذي نشرته قناة “روسيا اليوم”، تداوله مواطن برازيلي، لا يوجد أي أثر لهذه الصرخات، فقد تمت إضافة تلك الأصوات لاحقا لتضليل المستخدمين.

المقطع الصوتي أسفله هو مونتاج وضعته مكتبة رقمية بتصرف المستخدمين على “يوتيوب”، ويمكن من خلاله سماع رجال يصرخون “الله أكبر” بطريقة مماثلة للفيديو المفبرك أعلاه.