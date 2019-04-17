طقس الأربعاء.. زخات مطرية مع رعد في هذه المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بسماء غائمة، ستعطي أمطارا أو زخات ابتداء من الزوال، وستكون محلية بالشمال الغربي والريف وغرب الواجهة المتوسطية وسايس، مع احتمال بروز الرعد.

ومن المتوقع تشكل سحب كثيفة نوعا ما بمرتفعات الأطلس وبالسهول غرب الصويرة وشرق الواجهة المتوسطية، مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، ومن القطاع الغربي بالسواحل والسهول الأطلسية الوسطى، ومن القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، ومن الجنوب الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي جهات المملكة.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و11 درجات بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والشمال والوسط وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 17 و22 درجة بداخل سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و22 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 22 و27 درجة بسايس وبالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وما بين 27 و32 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وسوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.