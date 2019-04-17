انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يصف مرشحَي الرئاسة ضده بـ"المجنون" و"النعسان" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 11:52 صباحاً - توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينافس بشكل رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020 كلاً من السناتور بيرني ساندرز، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأردف ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أعتقد أن المنافسَين الرئيسيين في السباق الانتخابي المقبل ضد صاحب أفضل اقتصاد ممكن في تاريخ البلاد والعديد من الأشياء الرائعة الأخرى! سيكونان المجنون بيرني ساندرز، والنعسان جو بايدن، وأنا مستعد للنزال ضد أي شخص كان... ليرحم الرب روحيهما".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصدر مطلع أن بايدن أخبر أنصاره بنيّته الترشح للانتخابات الرئاسية، وطلب المساعدة في جمع المساهمات والتبرعات اللازمة.

ويشارك ترامب في الانتخابات المقبلة للظفر بولاية ثانية، وينافسه 18 مرشحاً من الحزب الديمقراطي للفوز برئاسة البيت الأبيض في عام 2020.

في حين أعلن الحاكم السابق لولاية ماساشوستس، بيل ويلد، عضو الحزب الجمهوري ترشحه رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد الرئيس الحالي.

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وقال ويلد عبر "تويتر"، أول من أمس الاثنين "إني مشارك"، ودعا الأمريكيين إلى الوقوف بوجه "متنمر المدرسة" في المكتب البيضاوي.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن هذا الترشح يؤشر إلى نوع من الإحباط ضمن صفوف الجمهوريين، وخاصة فيما يتعلق بمجاملة ترامب للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة العام الماضي.

وكان ويلد الحاكم السابق لولاية ماساشوستس من عام 1991 لغاية عام 1997، لينضم بعد توليه المنصب إلى الحزب الليبرالي، وترشح على بطاقة غاري جونسون في انتخابات 2016 قبل أن يعود إلى صفوف الجمهوريين، في شباط الماضي.

هذا وتصدر السيناتور ساندرز قائمة المتنافسين الديمقراطيين في جمع التبرعات منذ بداية 2019 بمبلغ 18.2 مليون دولار، تلته المرشحة كامالا هاريس.

وقالت حملة انتخاب ترامب لفترة ثانية إنها جمعت أكثر من 30 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، لتتجاوز بكثير ما جمعه أي من مرشحي الحزب الديمقراطي في الفترة ذاتها، بحسب "رويترز".

ويستثمر المتبرعون الجمهوريون في ترامب الذي يستعد لمنافسة صعبة في الانتخابات المقبلة، إذ بلغ إجمالي ما جمعه ترامب لحملته الانتخابية نحو 40.8 مليون دولار.