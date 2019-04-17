مصدران في عائلته: نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السجن

قال مصدران من عائلة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إنه نقل إلى سجن "كوبر" في العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وكانت تقارير إعلامية سودانية كشفت، الأربعاء، عن قيام المجلس العسكري الانتقالي بالبلاد، بتحويل الرئيس المعزول عمر البشير وقيادات بارزة تابعة لتنظيم الحركة الإسلامية السياسية (الإخواني) إلى سجن "كوبر" المركزي.



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وذكرت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن أبرز القيادات التي جرى ترحيلهم من معتقلات المخابرات السودانية إلى سجن "كوبر" برفقة البشير، هم: الحاج عطا المنان مالك بنك النيل الإخواني بتهمة الفساد المالي، وجمال الوالي المتهم بإدارة استثمارات البشير.

واعتقلت السلطات السودانية، 20 قياديا إخوانيا، قبل إيداعهم سجن كوبر، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد صباح اليوم، بحسب ما ذكرته صحيفة "التيار".

وكانت مصادر سودانية قالت لوكالة "رويترز" للأنباء، إن البشير موضوع تحت الحراسة في مقر رئاسي منذ عزله في 11 أبريل/ نيسان الجاري.

