الانتخابات البلدية القطرية.. صناديق فارغة تفضح تنظيم الحمدين

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قاطع القطريون الانتخابات البلدية التي شهدتها بلادهم، الثلاثاء، حيث بدت لجان الاقتراع خالية من الناخبين، فيما لم تستطع قناة "الجزيرة" ووسائل إعلام "الحمدين" بث أي لقطات مباشرة لمراكز الاقتراع نظرا لعزوف الناخبين عن المشاركة.

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