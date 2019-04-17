انت الان تتابع لندن تتأهب لتعطيل خدمات المترو بسبب احتجاجات تغير المناخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

تتأهب لندن اليوم الأربعاء لتعطيل خدمات مترو الأنفاق من قبل نشطاء مكافحة تغير المناخ بعدما أغلق المحتجون بعض أهم تقاطعات الطرق في المدينة مثل أوكسفورد سيركس وماربل آرتش.

وكانت الاحتجاجات التي تقودها جماعة (إيكستينكشن ريبيليون) البريطانية المعنية بالمناخ قد أوقفت مظاهر الحياة في أجزاء من وسط لندن أمس الثلاثاء.

وتطالب الجماعة، التي تصدرت عناوين الصحف باحتجاج لنشطاء شبه عراة في مجلس العموم هذا الشهر، الحكومة بإعلان حالة طوارئ بيئية ومناخية وخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2025.

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان في بيان "أنا قلق للغاية بسبب اعتزام بعض المحتجين تعطيل مترو لندن.

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"من المهم للغاية أن يستخدم المزيد من الناس المواصلات العامة إلى جانب المشي وركوب الدراجة إذا كنا سنواجه هذا الطارئ المناخي".

وقالت شرطة لندن إنها ألقت القبض على 290 شخصا في المجمل يومي الاثنين والثلاثاء.

وأوضحت الشرطة أنها تتوقع استمرار المظاهرات وأنه ينبغي عليها المواءمة بين السماح بممارسة الحق في الاحتجاج السلمي والحرص على أن يظل التعطيل عند الحد الأدنى.