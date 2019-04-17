رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى السعودية

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

توجه رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم، على رأس وفد إلى الرياض، في زيارة للسعودية تستمر يومين.

وقال مصدر في الحكومة العراقية لوكالة الأنباء الألمانية “د. ب. أ” إن وفدا كبيرا يضم رجال أعمال يرافق عبد المهدي في زيارته.