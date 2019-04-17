الان تتابع السودان: أنباء عن نقل البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:
نقلت وسائل إعلام، اليوم، أن السلطات السودانية نقلت الرئيس السابق عمر البشير إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم.
وكان المجلس العسكري في السودان أعلن في وقت سابق التحفظ على البشير في مكان آمن، وغير معلوم لأي جهة، بعد تنحيه عن السلطة استجابة للمطالب الشعبية.
كما كشف الفريق عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، أن السلطة لن تسلم البشير لأي جهة خارجية، وذلك عقب طلب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه، الأسبوع الماضي، عقب تنازله عن الحكم.
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