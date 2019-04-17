رسمياً: إيران تعترف بتدريب عناصر تنظيم القاعدة

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

كشف قيادي في نظام الملالي تعاون بين الحرس الثوري الإيراني مع تنظيم القاعدة في البوسنة.وقال القيادي في الحرس الإيراني سعيد قاسمي، في مقابلة إذاعية أمس الأول، رداً على سؤال حول دور الحرس في البوسنة عند اندلاع الحرب في 1992: اليوم نستطيع أن نقول نحن كنا قوات الهلال الأحمر وذهبنا إلى البوسنة لتدريب المقاتلين.

واعترف القيادي الإيراني بأن الهلال الأحمر كان غطاءً للعمل العسكري، بأن القاعدة حضرت حينها إلى البوسنة، وتعاملنا معاً لفترة، وكان عناصر القاعدة يستعملون رموزنا، من أشرطة تعصب بها الجباه إلى أعلام كتائبنا العسكرية وغيرها.