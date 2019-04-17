نقل عمر البشير إلى سجن كوبر واحتجازه منفصلا عن شخصيات بنظامه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نقل الرئيس المخلوع، عمر البشير إلى سجن كوبر، مساء الثلاثاء، تحت حراسة أمنية مشددة، موفقا لمسؤولين كانا موجدين ومطلعين على عملية النقل هذه.
وأضاف المسؤولان في تصريح لـCNN إن البشير احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به، وذلك في آخر تطور على موقع وجود البشير الذي قال مسؤولون بالمجلس العسكري الانتقالي إنه الرئيس المخلوع "متحفظ عليه في مكان آمن" دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
ويذكر أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي يطالب فيه حزب المؤتمر الوطني السوداني (الحزب الحاكم سابقا)، المجلس العسكري الانتقالي بالإفراج "الفوري" عن عدد من قادته وأعضائه وحذر من تأخير الانتقال السلمي للسلطة بسبب الخطوات التي يتخذها المجلس.
جاء ذلك في بيان سابق حذر فيه الحزب من الخطوات التي يتخذها المجلس العسكري ومشيرا إلى أنها ستساهم في تأخير الانتقال السلمي والسلس للسلطة.
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