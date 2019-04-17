البحرين تسقط جنسيتها عن 138 إرهابيا شكلوا خلية لحزب الله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسقطت المحكمة الجنائية الرابعة في البحرين، الجنسية على 138 متهما، أدينوا بالانتماء إلى جماعات إرهابية، وأصدرت أحكاما بالسجن عليهم، وأدين 69 منهم بالمؤبد مدى الحياة.

وقالت المحكمة في بيان لها: تمت إدانة 169 متهما بجناية «تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية، وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير».

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ونص الحكم على «معاقبة تسعة وستين متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة تسعة وثلاثين متهما بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة ثلاثة وعشرين متهما بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة سبعة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريم ستة وتسعين متهما منهم بمبلغ مائة ألف دينار لكل منهم، وأيضا تغريم اثني عشر متهما منهم بمبلغ خمسمائة دينار لكل منهم. كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن مائة وثمانية وثلاثين متهما وبمصادرة المضبوطات، وقضت ببراءة ثلاثين متهما».

وكانت النيابة العامة في البحرين قد تلقت بلاغا من «الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين، وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية».

وبموجب المخطط عقدت «لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات الموجودة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة الموجودة في دول أخرى فضلا عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، وذلك بغرض انخراطهم جميعا في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى «حزب الله البحريني».

مخطط حزب الله البحريني