مؤتمر يمكن المرأة العربية في القطاع البحري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية أعمال المؤتمر الإقليمي «تمكين المرأة في المجال البحري» الذي نظمته المنظمة البحرية الدولية، بالتعاون مع قطاع النقل البحري بوزارة النقل المصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمشاركة وفود من دول عدة من بينها المملكة العربية السعودية.

وقالت رئيسة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري وجدان السحيباني في كلمتها خلال المؤتمر، إن رابطة المرأة العربية في القطاع البحري تهدف إلى تعزيز الاعتراف الوطني والإقليمي بدور المرأة العربية كمورد للصناعة البحرية وتعزيز شبكات التعاون بين النساء العربيات في قطاعي الموانئ والبحار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.