السودان يعلن بقاء قواته في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم

أكد الفريق أول محمد دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان بقاء القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن حتى تحقق أهدافها.

وقال نائب رئيس المجلس لوكالة الأنباء السودانية «سونا» أمس:»إننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف وستبقى قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه».

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يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يدعم الجيش اليمني في قتاله ضد الحوثيين من أجل استعادة سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا على كامل أراضي البلاد.

في الإطار نفسه، التقى دقلو مع سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان جان ميشيل دوموند، حيث قدم شرحا مفصلا عن الأوضاع الراهنة بالسودان بما فيها الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي لإنجاح الفترة الانتقالية والمشاورات الحالية لتشكيل حكومة مدنية.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان أن الاتحاد ملتزم بتقديم كل ما هو مطلوب لإنجاح الفترة الانتقالية في السودان، موضحا أن لقاءه بنائب رئيس المجلس العسكري اتسم بالوضوح والصراحة.

والتقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، السفير البريطاني لدى السودان عرفان صديق، الذي دعا إلى تسريع حكومة انتقالية مدنية من خلال عملية شفافة وذات مصداقية وشاملة.