رئيس المجلس الدستوري الجزائري يستقيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قدم رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أمس استقالته من منصبه، وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن بلعيز قدم «استقالته إلى رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح».
وتم تعيين بن صالح الأسبوع الماضي لقيادة الجزائر لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، بعد إجبار الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي، وكان بوتفليقة عين بلعيز في رئاسة المجلس في فبراير الماضي.
وشارك آلاف الجزائريين في احتجاجات الجمعة الماضية وطالبوا باستقالة كل من بن صالح وبلعيز.
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