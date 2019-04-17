برلمان اليمن يدعو لقانون يصنف الحوثيين منظمة إرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مجلس النواب اليمني رفع جلسته الرابعة التي عقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، واستئناف المجلس لجلساته عقب عيد الفطر، وذلك بعد أن صوت أعضاؤه على الموازنة العامة للدولة.

وعقد مجلس النواب جلسته الرابعة أمس برئاسة الشيخ سلطان البركاني رئيس المجلس، لإقرار الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2019، حيث أوصى بتقديم مشروع قانون يعد الحركة الحوثية منظمة إرهابية لما ارتكبته من جرائم بحق الشعب اليمني.

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ميدانيا، أحكمت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أمس سيطرتها على قطاع منخلة في جبهة حمك بمخلاف العود بمحافظة إب المحاذية لمحافظة الضالع، إثر هجوم عنيف شنته على مواقع الميليشيات الحوثية الانقلابية، التي تلقت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وسط فرار الميليشيات باتجاه جبل السور بمديرية الشعر المحاذية، وأكد مصدر ميداني وصول تعزيزات كبيرة للجيش إلى قطاع منخلة في جبهة حمك غرب الضالع.

ولقي القيادي الحوثي حسين راوية مع عدد من الانقلابيين مصرعه، كما تم أسر القيادي يوسف يحيى الشامي، قائد الحملة الحوثية وأربعة من مرافقيه، وذلك خلال مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في جبهة العود شمال غربي محافظة الضالع.

توصيات مجلس النواب اليمني

إدانة اعتداءات الحوثي على أراضي السعودية واستهداف المدن والمقدسات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

شجب ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية في تكريس الطائفية والتغيير الفكري والمذهبي في اليمن.

دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم الشرعية.

إلزام الميليشيات الحوثية بتنفيذ اتفاق الحديدة بدون مزيد من المماطلات.

دعوة أبناء الشعب اليمني كافة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية إلى التصدي لها.

اعتبار كل الإجراءات الصادرة من الميليشيات في مناطق سيطرتها في حكم العدم.

دعوة دول تحالف دعم الشرعية إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب اليمن.

ميليشيات الحوثي تمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية

المركزي اليمني يدعو الصرافين إلى إيقاف بيع وشراء العملات

البرلمان اليمني يقر موازنة الدولة ويرفع جلساته إلى ما بعد إجازة عيد الفطر

الجيش اليمني يصد هجوما حوثيا في جبهة حمك بالضالع

مشاهدات يمنية: