60 عملية قلب مفتوح من السعودية لأطفال اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن، وأجرى الفريق عملية قلب مفتوح واحدة، وعمليات قسطرة علاجية لـ9 حالات في مدينة المكلا.

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وعبر أولياء أمور الأطفال المستفيدين عن شكرهم الجزيل للمملكة وللفريق الطبي التطوعي التابع للمركز على جهودهم الحثيثة في علاج أبنائهم المرضى والتخفيف من معاناتهم.

وتأتي الحملة ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي ينفذها المركز في اليمن وغيره من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين «حفظهما الله» حيث من المقرر أن تستمر الحملة لمدة أسبوع كامل يجري خلالها الفريق التطوعي 60 عملية متنوعة في جراحات القلب المفتوح والقسطرة وإصلاح التشوهات القلبية وعلاجها، وتقديم الاستشارة الطبية، ورعاية الأطفال في العناية المركزة بالمجان.

ووزع المركز أمس 150 خيمة، و450 بطانية، و150 بساطا في مخيم الخانق بمديرية نهم في محافظة صنعاء، تستفيد منها 150 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ، ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة في المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.