ترمب يهدد أوروبا.. وبيل يعلن تحديه على رئاسة أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

فيما هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السياسات التجارية للاتحاد الأوروبي، أعلن حاكم ولاية ماساتشوستس الأمريكية الأسبق بيل ويلد، أنه سينافسه على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة 2020.

وأصبح ويلد «73 عاما» ، بذلك أول جمهوري يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2020، بعد أن عمل حاكما لولاية ماساتشوستس في شمال شرقي الولايات المتحدة، والتي كانت تخضع تقليديا لسيطرة الديمقراطيين، لفترتين خلال التسعينيات.

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وأعلن ويلد ترشحه على شبكة «سي إن إن» قائلا إنه يتطلع إلى تحدي ترامب في الانتخابات التمهيدية، قائلا إن الأمر سيكون «مأساة سياسية» إذا فاز ترمب بولاية أخرى، مؤكدا أن الأخير يواجه صعوبة على ما يبدو في مطابقة سلوكه مع متطلبات القانون.

وكان ترمب انتقد سياسات الاتحاد الأوربي بسبب «الحواجز التي يضعها أمام المنتجات الزراعية والسيارات والعديد من الأشياء الأخرى»، وقال في كلمة له أمام قادة قطاع الأعمال في ولاية مينيسوتا الأمريكية «إنهم بالكاد يستوردون منتجاتنا الزراعية في حين أنهم يستطيعون بيع سيارات مرسيدس بنز «الألمانية» كما يمكنهم بيع أي شيء يريدونه في بلادنا، بما في ذلك منتجاتهم الزراعية، وهذا ليس عدلا، وهذه الأيام تتغير بسرعة».

وهدد ترمب الدول الأوروبية مجددا وقال «إذا لم يتغير الوضع سنفرض رسوما على كل سياراتكم، وعلى كل شيء يأتي منكم إلينا، لا يمكنكم معاملة مزارعينا بهذه الطريق ولا يمكنكم معاملة شعبنا بهذه الطريقة».

الخلاف الأمريكي ـ الأوروبي