زعماء العالم: حريق نوتردام طعنة في قلب أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تفاعل زعماء ومشاهير العالم مع حريق أشهر المعالم السياحة في باريس، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: »إنه أمر مرعب أن نرى النيران الكارثية في كاتدرائية نوتردام في باريس، ربما كان من الممكن استخدام خزانات المياه الطائرة لإطفاء الحريق، لابد من التعامل بسرعة«.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي، جيوزيبي كونتي: «إنها طعنة في قلب الفرنسيين، وفي قلوبنا نحن الأوروبيين»، وعلق رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك: «كاتدرائية نوتردام في باريس هي كاتدرائية أوروبا جميعها.. كلنا اليوم مع باريس»، بينما قال الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين: «إنها صور مرعبة ومقلقة، كاتدرائية نوتردام الرائعة تحترق، قلوبنا اليوم في باريس»، وعدها عمدة لندن صديق خان: «مشاهد تدمي القلب».
من جهته، طالب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك جميع الدول الـ28 الأعضاء بالمجلس الأوروبي بالمساعدة في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام، مشيرا إلى مسقط رأسه مدينة جدانسك البولندية، التي جرى إعادة بنائها بعد الحرب العالمية الثانية في أعقاب تعرضها لدمار كبير.
تداعيات الحريق
- تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ الهيكل الحجري الأساسي للمبنى الذي يبلغ عمره 850 عاما.
- أدى الحريق الذي استمر لساعات إلى تدمير سقف الكاتدرائية وأجزاء أخرى منها.
- أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن الحريق الضخم أصبح تحت السيطرة.
- حضر 100 فرد من رجال الإطفاء إلى موقع الحادث
- رجل الأعمال فرانسوا إنري بينو، تبرع بـ113 مليون دولار لإعادة البناء.
- قال قائد فرقة الإطفاء إنه تم إنقاذ البرجين الرئيسين للكاتدرائية.
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