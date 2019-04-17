إدارة ترامب تسعى إلى تمديد فترة احتجاز بعض طالبي اللجوء

اسماء السيد - واشنطن: أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرًا من شأنه إبقاء عدد من طالبي اللجوء في السجن لأشهر أو لسنوات بانتظار البتّ في طلباتهم، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء.

يتضمن الأمر الصادر من المدعي العام بيل بار توجيهات إلى قضاة الهجرة بعدم السماح لطالبي اللجوء الذين يتم توقيفهم بعد دخولهم الأراضي الأميركية بشكل غير قانوني بدفع كفالة، وفقًا للصحيفة.

قالت "نيويورك تايمز" إن الأمر - الذي يبدأ سريانه بعد 90 يومًا - لا يشمل الذين يقدمون طلبات لجوء في معبر دخول شرعي.

وسارعت منظمة "اتحاد الحريات المدنية" إلى إدانة القرار، ووعدت بالطعن فيه قضائيًا.

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غرّدت المنظمة المدافعة عن الحقوق المدنية أن "دستورنا لا يسمح للحكومة باحتجاز طالبي اللجوء من دون عملية قضائية. سنلتقي الإدارة في المحكمة". ويصر ترمب على أن الولايات المتحدة يجتاحها المهاجرون وطالبو اللجوء.

غير أن المعارضين، وغالبيتهم من الحزب الديموقراطي، يقولون إن مساعيه إلى بناء مزيد من الجدران على الحدود المكسيكية وتنديده بشكل شبه يومي بالمهاجرين بوصفهم مجرمين خطيرين، تثير الكراهية العنصرية.

وأعلن الرئيس حالة طوارئ لتجاوز الكونغرس والحصول على تمويل لمشروعه بناء جدار كما نشر قوات على الحدود مع المكسيك.