دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ماكرون يأمل في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام خلال 5 سنوات

من ريتشارد لو وإليزابيث بينو

باريس (رويترز) - تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن تعيد بلاده بناء كاتدرائية نوتردام التي دمرها حريق هائل، وقال إنه يأمل في إنجاز العمل في غضون خمس سنوات.

وخصص ماكرون يوم الثلاثاء خطابا تلفزيونيا مقتضبا في وقت ذروة المشاهدة للحديث عن حريق يوم الاثنين في قلب العاصمة باريس، وأجل مرة أخرى حديثا بشأن استجابته لشهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. © Reuters ماكرون يأمل في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام خلال 5 سنوات

وقال ماكرون "سوف نعيد بناء نوتردام بصورة أجمل، وأود أن يكتمل ذلك خلال خمس سنوات، يمكننا إنجازه".

وأضاف "بوسعنا تحويل هذه الكارثة إلى فرصة للاتحاد".

وقال الرئيس الفرنسي "هذا ليس وقت النشاط السياسي". كان ماكرون قد ألغى خطابا مزمعا مساء الاثنين بشأن الاستجابة لاحتجاجات "السترات الصفراء".

وزار ماكرون موقع الحريق في ساعة متأخرة من مساء الاثنين وتعهد وقتها بإعادة بناء الكاتدرائية التي تعود أجزاء منها إلى القرن الثاني عشر.

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وانتشر الحريق بسرعة في سقف الكاتدرائية وامتد إلى قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار على أثر ذلك، ثم سقط السقف كله.

واحتاج الأمر لأكثر من 400 رجل إطفاء لإخماد النيران، حيث عملوا طوال الليل لإطفاء الحريق بعد نحو 14 ساعة من اندلاعه.

وسارع مليارديرات وشركات والسلطات المحلية إلى تقديم التبرعات.

وبعد نحو 24 ساعة على اندلاع الحريق، جرى التعهد بتقديم تبرعات بأكثر من 750 مليون يورو (845 مليون دولار)، منها 500 مليون من العائلات الثلاث المالكة لامبراطوريات السلع الفاخرة كيرينج و(إل.في.إم.إتش) ولوريـال.

وقال المدعي العام في باريس ريمي إيتس إنه ليس هناك ما يشير بشكل واضح إلى أن الحريق متعمد. وأضاف أن 50 شخصا يعكفون على تحقيق من المتوقع أن يكون طويلا ومعقدا.

وأصيب رجل إطفاء ولم ترد أنباء عن أي إصابات أخرى في الحريق الذي نشب بعد موعد إغلاق المبنى أمام الجمهور في المساء.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)