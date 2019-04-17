ترامب يستخدم «الفيتو» ضد قرار الكونجرس بشأن الحرب في اليمن

استخدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حق النقض ضد قرار للكونغرس يطلب منه إنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وهي المرة الثانية التي يقوم فيها بخطوة كهذه منذ تسلمه منصبه.
وقال ترامب، في بيان، الثلاثاء، إن «هذا القرار يشكل محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، ويعرّض حياة المواطنين الأميركيين والجنود الشجعان للخطر سواء اليوم أم في المستقبل».
أضاف أن الدعم الأمريكي ضروري لـ«حماية أمن أكثر من 80 ألف أمريكي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن».
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