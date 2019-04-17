شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. احتفالية كبرى للجالية المصرية بجدة بمناسبة تعديلات الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم عدد من أبناء الجالية المصرية فى جدة بالسعودية، احتفالية كبرى بمناسبة الاستفتاء تحت عنوان "نعم للتعديلات الدستورية".

ورفع المشاركون فى الاحتفالية الأعلام المصرية، معلنين تأييدهم الكامل للتعديلات الدستورية واستعدادهم الكامل للمشاركة فى الاستفتاء عليها، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها نعم للتعديلات الدستورية من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار.

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وناقشت الاحتفالية التعديلات الدستورية المقترح تعديها وتعريف المواطنين بالتعديل، وإفادته للمواطن المصري وفئات المجتمع من المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمسيحيين، وتوعية المشاركين في الاحتفالية بأهمية المشاركة السياسية والالتزام بالواجب الوطني في تلبية النداء عند حاجة الوطن.











