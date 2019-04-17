من الأتوستراد للضبعة.. من المستفيدون بمحور روض الفرج الجديد؟

مصراوي - كتب- محمد عبدالناصر:

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجزء الأخير من الكوبري المعلق بمحو روض الفرج؛ استعدادا لافتتاحه رسميا في وقت قريب.

ويعد محور روض الفرج، أحد أكبر المشروعات القومية في مصر، ويحتوي على أعرض كوبري ملجم "معلق" في العالم، بعرض 64.8 متر، وسيتم تسجيله في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بمجرد افتتاحه رسميًا.

ويوضح مصراوي، من المستفيدون من محور روض الفرج وما أهميته في خريطة الطرق التي يتم تنفيذها بجميع أنحاء الجمهورية، وما هي المناطق التي سيخدمها المحور بشكل مباشر وغير...