اليوم الجديد
بدأت الحكومة الفرنسية في حشد الجهود لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات فقط من تدمير هيكل الكاتدرائية الذي يعود تاريخه إلى 850 عامًا بشكل جزئي في حريق مروع استغرق 9 ساعات لإطفائه.
وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التي دمرتها الحرائق في غضون 5 سنوات.
وقال ماكرون في خطاب متلفز للأمة اليوم الثلاثاء: "هناك عمل ضخم يتعين القيام به لإعادة البناء.. سنجعل كاتدرائية نوتردام أكثر جمالا.. يمكننا القيام بذلك"، وذكر في...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إخماد الحريق.. فرنسا تحشد الجهود لإعادة إعمار كاتدرائية نوتردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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