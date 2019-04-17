شدّد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، في تصريح له عقب اجتماع تنسيقي عقده نواب تكتل "لبنان القوي" قبيل الجلسة التشريعية، على أنّ "كلّ ما يُحكى بخصوص ​الجيش اللبناني​ إشاعات، ولن تكون هناك موازنة خاصّة بالجيش إلّا بعد موافقة وزير الدفاع عليها وبعد اطلاع القيادة العسكرية على كلّ تفاصيلها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: لا موازنة للجيش إلا بعد موافقتي عليها واطلاع القيادة العسكرية على تفاصيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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