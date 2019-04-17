تقي الدين: لوقف الهدر ومكافحة الفساد وحل الأزمة الاقتصادية الضاغطة

شدد رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين في بيان له على "ضرورة وقف الهدر ومكافحة الفساد" وحل الأزمة الاقتصادية الضاغطة والتي لم تعد تحتمل أي تأجيل وهي تهدد بعواقب على مستوى الشارع اللبناني ،وكفاكم استهتار بحقوق المواطنين .
واعتبر تقي الدين أن "السلطة السياسية برمتها مسؤولة عن الهدر وعن الفساد الذي وصلنا إليه اليوم ولا يجوز أن تتحمل الطبقات الفقيرة المسؤولية". وقال: "عندما يتوقف الفساد والهدر في المال العام وتتحسن البنى التحتية يصبح لبنان عندها جاذباً للاستثمارات".
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