تقي الدين: لوقف الهدر ومكافحة الفساد وحل الأزمة الاقتصادية الضاغطة

شدد رئيس ​حزب الوفاق الوطني​ ​بلال تقي الدين​ في بيان له على "ضرورة وقف الهدر و​مكافحة الفساد​" وحل الأزمة الاقتصادية الضاغطة والتي لم تعد تحتمل أي تأجيل وهي تهدد بعواقب على مستوى الشارع ال​لبنان​ي ،وكفاكم استهتار بحقوق المواطنين .

واعتبر تقي الدين أن "السلطة السياسية برمتها مسؤولة عن الهدر وعن الفساد الذي وصلنا إليه اليوم ولا يجوز أن تتحمل الطبقات الفقيرة المسؤولية". وقال: "عندما يتوقف الفساد والهدر في المال العام وتتحسن ​البنى التحتية​ يصبح لبنان عندها جاذباً للاستثمارات".