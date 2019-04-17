سامي الجميل: الإصلاح الحقيقي يبدأ بتشحيل الوظائف الوهمية

اشار رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل في تصريح خلال الجلسة التشريعية في مجلس النواب إلى انه "قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب طالبنا بمسح للوظائف العامة لمعرفة الفائض والشغور، والإصلاح الحقيقي يبدأ بتشحيل الوظائف الوهمية التي لا حاجة لها".
ولفت إلى انه "قبل الانتخابات عندما أُقرت السلسلة طالبنا بإصلاحات استباقية لعدم اعطاء الحقوق لغير مستحقيها وعدم المساواة، ولم يتم التعاطي بايجابية مع الامر بل تم توظيف اكثر من عشرة الآف شخص خلافاً للقانون".
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