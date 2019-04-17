النشرة: يعقوبيان دعت لاقتطاع حصة من رواتب الرؤساء النواب والوزراء

بيّنت مراسلة "النشرة" في مجلس النواب، أنّ "النائبة بولا يعقوبيان، شدّدت خلال الجلسة العامة الّتي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، على أنّ هناك خوفًا أن نقف دقيقة صمت عن روح الدولة اللبنانية، لا سيما ما يتعلّق بالرواتب".
وتمنّت يعقوبيان، أن "لا نقرّ قوانين تحمل أعباء إضافية على الدولة"، داعيةً إلى "اقتطاع حصة من رواتب الرؤساء والنواب والوزراء، وأن يبدأوا بأنفسهم".
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