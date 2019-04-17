النشرة: يعقوبيان دعت لاقتطاع حصة من رواتب الرؤساء النواب والوزراء

بيّنت مراسلة "النشرة" في ​مجلس النواب​، أنّ "النائبة ​بولا يعقوبيان​، شدّدت خلال الجلسة العامة الّتي دعا إليها رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، على أنّ هناك خوفًا أن نقف دقيقة صمت عن روح ​الدولة اللبنانية​، لا سيما ما يتعلّق بالرواتب".

وتمنّت يعقوبيان، أن "لا نقرّ قوانين تحمل أعباء إضافية على الدولة"، داعيةً إلى "اقتطاع حصة من رواتب الرؤساء والنواب والوزراء، وأن يبدأوا بأنفسهم".