رئيس جمعية المقاصد: حريق نوتردام مأساة وقعت على البشرية بأسرها

وجه رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت فيصل سنو رسالة الى السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، قائلا: " لقد تابعنا بقلق وبمزيد من الأسى الحريق والنيران التي التهمت نوترودام دو باريس هذا الرمز الجوهري للإيمان والثقافة والتراث الفرنسي. مررنا بهذه المحنة أيضا عندما تدمّرت آثارنا ونقدّر مخاوفكم لأنها مأساة وقعت على البشرية بأسرها".
وأضاف "نعرب عن تعاطفنا العميق و نحن على ثقة بان الدولة الفرنسية و جميع الفرنسيين ونحن بجانبكم انهم سيعملون على كيفية إعادة بناء هذه الكاتدرائية العظيمة المميزة و الفريدة من نوعها لتستعيد كامل مكانتها وتألقها".
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