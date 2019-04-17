بري: القوانين غير المطبقة التي تحتاج إلى تطبيق عددها 43

أوضح رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، خلال الجلسة العامة الّتي دعا إليها لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، أنّ "القوانين غير المطبّقة الّتي تحتاج إلى تطبيق عددها 43".

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