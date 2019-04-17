طقس اليوم غائم جزئيّا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن منخفضا جويّا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً حتى مساء يوم الاربعاء. يعود الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي جديد اعتباراً من يوم الجمعة.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً إلى غائم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة أحياناً وتنشط الرياح أحياناً كما تتساقط بعض ​الثلوج​ على ارتفاع ١٩٠٠متر وما فوق، تنحسر ​الأمطار​ خلال الليل.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من ​السنة​ . أما الجمعة فيكون غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة تشتد اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠متر وما فوق ليلًا.