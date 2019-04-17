بدء جلسة مجلس النواب التشريعية وعلى جدول أعمالها 18 مشروع قانون

بدأت جلسة مجلس النواب التشريعية في مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وعلى جدول أعمالها 18 مشروع قانون.
وقد عقد اجتماعا بين بري ورئيس الحكومة سعد الحريري قبيل بدء الجلسة.
بحثت هيئة التنسيق النقابية ما يخطط ويناقش في السر والعلن والتصريحات المباشرة على وسائل الإعلام تحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية العجز الحاصل في ميزانية الدولة واقتراحات خفض العجز من خلال المساس بها وبالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد واجتزاء حقوق المتقاعدين في المادة 18 في القانون 46.
وكان هيئة التنسيق النقابية قد دعت إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات والإعتصام في ساحة رياض الصلح اليوم تزامنا مع جلسة مجلس النواب، وذلك احتجاجا على تحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية العجز الحاصل في ميزانية الدولة واقتراحات خفض العجز من خلال المساس بها وبالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد واجتزاء حقوق المتقاعدين في المادة 18 في القانون 46.
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