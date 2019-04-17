النشرة: سعد طالب بعدم تحميل الطبقة المتوسطة والفقيرة الأعباء المالية للدولة

بيّنت مراسلة "النشرة" في ​مجلس النواب​، أنّ "النائب ​أسامة سعد​ طالب، في مداخلة له خلال الجلسة العامة الّتي دعا إليها رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، بعدم تحميل الطبقة المتوسطة والفقيرة الأعباء المالية للدولة".

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