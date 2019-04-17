ورشة عمل عن أهمية النقل العام وسلامة السير بدعوة من "اليازا" و"الإسكوا"

أكّد مدير إدارة التكامل والتنمية الاقتصادية في "الإسكوا" مختار محمد الحسن، خلال افتتاح ورشة عمل عن أهمية النقل العام وسلامة السير، دعت إليها جمعية "اليازا" مع إدارة التكامل والتنمية الاقتصادية في "الإسكوا"، "اهتمام الأمم المتحدة المتصاعد في مجال سياسات النقل العام وفي السلامة المرورية".
من ثمّ، عرض المستشار الإقليمي للنقل واللوجيستيات في "الإسكوا" يعرب بدر، لنشاطات "الإسكوا" في مجال السلامة المرورية والنقل ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، وتطرّق إلى تعاونه الجاد مع "اليازا" على مدى عقدين من الزمن.
أمّا مؤسس "اليازا"، زياد عقل، فأوضح أسباب اختيار الجمعيات الأهلية المشاركة الّتي وضعت السلامة المرورية في أولوياتها.
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