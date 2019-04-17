لفتت مراسلة "النشرة" في مجلس النواب، إلى أنّ "النائب ​جميل السيد​ تناول في مداخلة له خلال الجلسة العامة الّتي دعا إليها رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، موضوع ​الموازنة​، وطالب الحكومة أن تقوم بأي شيء قبل الوصول إلى رواتب الناس ومخصّصاتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: السيد طالب الحكومة أن تقوم بأي شيء قبل الوصول لرواتب الناس ومخصصاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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