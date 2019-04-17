جنبلاط: من المهم إعادة النظر ببعض التعويضات في القطاعين العسكري والمدني

ركّز رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، على أنّ "حبذا لو تقف تلك التحليلات الهميونية حول القلوب المليانة، ومن جهة أُخرى واجب على ​المصارف​ المساهمة في خفض ​الدين العام​. كما واجب على الدولة مصارحة الرأي العام في أهمية إعادة النظر ببعض التعويضات في القطاع العسكري وفي القطاع المدني الّتي لا تنسجم والمنطق".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "​اليونان​ فرضت ضريبة على الأوقاف".