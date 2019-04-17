ركّز رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، على أنّ "حبذا لو تقف تلك التحليلات الهميونية حول القلوب المليانة، ومن جهة أُخرى واجب على المصارف المساهمة في خفض الدين العام. كما واجب على الدولة مصارحة الرأي العام في أهمية إعادة النظر ببعض التعويضات في القطاع العسكري وفي القطاع المدني الّتي لا تنسجم والمنطق".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "اليونان فرضت ضريبة على الأوقاف".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: من المهم إعادة النظر ببعض التعويضات في القطاعين العسكري والمدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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