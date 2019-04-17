الأساتذة المتعاقدون: نعاني من الظلم الحقيقي والإضراب وفر مليار دولار على الدولة

شدد الأساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي والاساسي والمهني والاجرائي والمستعان، خلال اعتصام أمام وزارة التربية رفضا للمس بحقوقهم المادية على أن "الأساتذ المتعاقد يقبع بين مطرقة السلطة وسندان الروابط، ولا رابطة منذ 20 عاما وقفت معنا، ونحن من رفع أجر الساعة وليس رابطة الثانوي"، مشيرين الى "أننا من دون ضمان ويستخدمونا أحجار لمآربهم ومصالحهم الخاصة".
ولفت الأساتذة المتعاقدون الى أن "اضراب اليوم وفر على الدولة مليار ليرة، ونحن الذين نعاني من الظلم الحقيقي، الدولة أخذتنا لأنها بحاجة لنا والان رمتنا بسبب السلطة الطافية التي تعوم النقابات الطائفية مثلهم".
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