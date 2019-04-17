جريصاتي ونواب آخرين وصلوا إلى وزارة البيئة على متن دراجة هوائية

توجّه وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ من المطيلب الى الاشرفية ومنها الى مقر ​وزارة البيئة​ الكائن في بناية اللعازارية في وسط بيروت على متن ​دراجة هوائية​ وذلك بدعوة من جمعية The Chain Effect في اطار نشاط "Bike , to Work" شارك فيه الى وزير البيئة ​السفيرة السويسرية​ في لبنان والنواب ​إدي معلوف​ وأغوب ترزيان و​الياس حنكش​ وعدد من الناشطين في الجمعية.

وأوضح جريصاتي ان "الهدف من خطوة الوصول على متن دراجة هوائية هو التوعية وإيصال رسالة الى الناس حول اهمية استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة". وأضاف "متجهون أكثر فأكثر لاستخدام ​الدراجات الهوائية​ وربما الدراجات الكهربائية التي عُرضت في معرض السيارات الصديقة للبيئة، فكل شيء صديق للبيئة بات واجباً ولم يعد ترفاً، فمسؤولية التلوث هي مسؤولية مجتمع، ربما تحتاج الى وقت إنما علينا أن نبدأ. هذه خطوة الالف ميل واليوم أوصلنا الرسالة لوقف التقاليد السيئة بحيث يأخذ كل شخص سيارته الى العمل ونزيد من ​زحمة سير​ على الطرقات، وللعلم أنا والنائب إدي معلوف تركنا منطقة ​الرابية​ سوياً ووصلنا قبل غيرنا في سياراتهم بنصف ساعة".

من جهته، نوّه النائب إدي معلوف بالخطوة البيئية، وثمّن "خطوة رئيس ​بلدية بيروت​ بإطلاعنا على خرائط للخطوط المخصصة للدراجات الهوائية، وأتمنى من هنا التعاون مع بلديات ​ساحل المتن​ لنكمل المسار من بيروت الى المتن، لأنه كما قال معاليه هناك صفات جيدة للسير على الدراجات الهوائية". وقال: "هذه ثقافة تراكمية وتحتاج الى توعية كي تأخذ طريقها".

أما النائب أغوب ترزيان فقال: "ستطلق بلدية بيروت الخطوط للدراجات الهوائية ويتوجّب علينا كنواب تعديل بعض البنود في ​قانون السير​ لحماية الدراجين وعدم التعدي على هذه الخطوط ، وأشكر Chain Effect على مبادرتها، وأتمنى أن ينظّموا هكذا مبادرة مرة واحدة في الاسبوع على الاقل، فنفرح للالتقاء ببعض ونستفيد من الطاقة الايجابية".