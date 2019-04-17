أ.ف.ب: الرئيس الاندونيسي المنتهية ولايته يتجه للفوز في الانتخابات

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن الرئيس الاندونيسي المنتهية ولايته جوكو ويدودو يتجه للفوز في الانتخابات بحسب التقديرات الاولية.
وأدلى الإندونيسيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتواجه فيها جوكو ويدودو مع الجنرال السابق بوابوو سوبيانتو للفوز برئاسة أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان.
واغلقت مكاتب الاقتراع حوالى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت بيروت، وهذه أكبر انتخابات في تاريخ البلاد، ويختار خلالها الناخبون أيضا من بين 245 ألف مرشح للبرلمان الوطني والبرلمانات المحلية في الأرخبيل الشاسع المؤلف من 17 ألف جزيرة.
وفي حال الخسارة، حذرت المعارضة من أنها قد تطعن بالنتائج بسبب شوائب في القوائم الانتخابية، ملوّحة حتى بإمكان تنظيم تظاهرات في الشارع.
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